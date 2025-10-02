Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü! “Seni çok özleyeceğim pamuğum” deyip böyle veda etti

Kaygılaroğlu Instagram'dan yaptığı duygusal mesaj ile babaannesine böyle veda etti: "Tüm çocukluğumun mimarı canım babaannem; bugün olduğum kişide emeğini anlatmakla bitiremem. Ben, Meriç ve Ece, üç torununa her yaz 3 ay baktın, bakmak değil yaşattın. Eğer biraz şımarık biriysem sayende fıstığım:) Bir gün olsun bizi kötü hissettirmedin, sesini yükseltmedin, bir dediğimizi iki etmedin. Yedirdin içirdin giydirdin. Hepimize ayrı ayrı birbirimizden habersiz harçlık vermişsin, mezarlıkta foyan ortaya çıktı:) Ben evin kapısının açık bırakıldığını, sofrada konu komşu olmadan yemek yenmemesi gerekildiğini, herkese eşit, herkese canı gönülden davranmayı senden öğrendim.

Kaynak: DHA

Seni çok ama çok seviyorum babaanne... Bizi en başından beri hep kıymetli hissettirdin. Hakkın ödenmez. Senin torunun olmak büyük şans, büyük onurdu. Annem de senin gibi bir babaanne oldu, Ada çok ballı. Seni çok özleyeceğim pamuğum, sakız babaannem, hükümetim, devletim, canım benim. Fotoğraf son sağlıklı iyi günlerinden seni hep böyle hatırlayacağım"