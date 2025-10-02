PODCAST CANLI YAYIN

Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü! “Seni çok özleyeceğim pamuğum” deyip böyle veda etti

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun 82 yaşındaki babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Balıkesir’de düzenlenen cenaze törenine Kaygılaroğlu ve ailesi ile yakınları katıldı. Kaygılaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı ise yürek burktu.

Giriş Tarihi:
Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü! “Seni çok özleyeceğim pamuğum” deyip böyle veda etti

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, bir süre önce solunum yetmezliği nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaygılaroğlu, yaşamını yitirdi. Uraz Kaygılaroğlu, acı haber, sosyal medyadan yaptığı, "Biriciğim, babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir" paylaşımı ile duyurdu.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Nezahat Kaygılaroğlu için dün ikindide Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Kaygılaroğlu 'nun cenazesi Başçeşme Mezalığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

VEDA PAYLAŞIMI

Kaygılaroğlu Instagram'dan yaptığı duygusal mesaj ile babaannesine böyle veda etti: "Tüm çocukluğumun mimarı canım babaannem; bugün olduğum kişide emeğini anlatmakla bitiremem. Ben, Meriç ve Ece, üç torununa her yaz 3 ay baktın, bakmak değil yaşattın. Eğer biraz şımarık biriysem sayende fıstığım:) Bir gün olsun bizi kötü hissettirmedin, sesini yükseltmedin, bir dediğimizi iki etmedin. Yedirdin içirdin giydirdin. Hepimize ayrı ayrı birbirimizden habersiz harçlık vermişsin, mezarlıkta foyan ortaya çıktı:) Ben evin kapısının açık bırakıldığını, sofrada konu komşu olmadan yemek yenmemesi gerekildiğini, herkese eşit, herkese canı gönülden davranmayı senden öğrendim.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Seni çok ama çok seviyorum babaanne... Bizi en başından beri hep kıymetli hissettirdin. Hakkın ödenmez. Senin torunun olmak büyük şans, büyük onurdu. Annem de senin gibi bir babaanne oldu, Ada çok ballı. Seni çok özleyeceğim pamuğum, sakız babaannem, hükümetim, devletim, canım benim. Fotoğraf son sağlıklı iyi günlerinden seni hep böyle hatırlayacağım"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Abluka kırılıyor: Mikeno Gazze sularında! İsrail Sumud Filosu’na saldırdı: 30 Türk alıkonuldu | Başsavcılıktan soruşturma
Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! "Sumud Filosu'na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez"
Casper
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 30 Türk
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"
Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
Alişan’dan Sumud Gemisi’ne yasadışı saldıran İsrail’e tepki: “İnsanlık uyandı sonun geliyor itrail”
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
TAKVİM Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler'i dize getirdi
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"