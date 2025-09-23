Yeşilçam’ın ok kirpikli güzelinden yaz sonu pozu! Gülşen Bubikoğlu son haliyle gündem oldu

Türk sinemasının altın yıllarında güzelliği ve zarafetiyle milyonların kalbinde taht kuran Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de hayranlarının ilgisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Kaynak: Sosyal medya 1973 yapımı "Yaban" filmiyle sinemaya adım atan ve kısa sürede Yeşilçam'ın en sevilen kadın oyuncularından biri haline gelen Bubikoğlu, uzun süredir aktif olarak projelerde yer almasa da sosyal medyada nostaljik izler bırakmaya devam ediyor.