Yeşilçam’ın ok kirpikli güzelinden yaz sonu pozu! Gülşen Bubikoğlu son haliyle gündem oldu

Türk sinemasının altın yıllarında güzelliği ve zarafetiyle milyonların kalbinde taht kuran Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de hayranlarının ilgisinden hiçbir şey kaybetmedi.
1973 yapımı "Yaban" filmiyle sinemaya adım atan ve kısa sürede Yeşilçam'ın en sevilen kadın oyuncularından biri haline gelen Bubikoğlu, uzun süredir aktif olarak projelerde yer almasa da sosyal medyada nostaljik izler bırakmaya devam ediyor.
Oyunculuğa veda ettikten sonra gözlerden uzak, sade bir hayatı tercih eden Bubikoğlu, buna rağmen hayranlarıyla bağını koparmadı. Zaman zaman Instagram hesabından eski film karelerini, sanatsal fotoğrafları veya doğal yaşamdan kesitleri paylaşan usta isim, bu kez yeni bir fotoğrafıyla gündem oldu.