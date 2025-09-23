PODCAST CANLI YAYIN

Yeşilçam’ın ok kirpikli güzelinden yaz sonu pozu! Gülşen Bubikoğlu son haliyle gündem oldu

Yaban filmiyle sinema kariyerine başlayan ve oyunculuk yeteneğinin yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu, uzun bir süre önce setlere veda etti ancak sosyal medya üzerinden sevenleriyle etkileşim kurmayı hiçbir zaman ihmal etmedi. Zaman zaman nostaljik zaman zaman da sanatsal paylaşımlarda bulunan Yeşilçam yıldızı, bu kez son halini paylaştı. Bubikoğlu’nun yaz sonu pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi:
Türk sinemasının altın yıllarında güzelliği ve zarafetiyle milyonların kalbinde taht kuran Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de hayranlarının ilgisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

1973 yapımı "Yaban" filmiyle sinemaya adım atan ve kısa sürede Yeşilçam'ın en sevilen kadın oyuncularından biri haline gelen Bubikoğlu, uzun süredir aktif olarak projelerde yer almasa da sosyal medyada nostaljik izler bırakmaya devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyunculuğa veda ettikten sonra gözlerden uzak, sade bir hayatı tercih eden Bubikoğlu, buna rağmen hayranlarıyla bağını koparmadı. Zaman zaman Instagram hesabından eski film karelerini, sanatsal fotoğrafları veya doğal yaşamdan kesitleri paylaşan usta isim, bu kez yeni bir fotoğrafıyla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yazın son günlerinde çekilmiş bir kareyi paylaşan Gülşen Bubikoğlu, takipçilerine zarif bir selam gönderdi. Doğallığıyla ve yıllara meydan okuyan duruşuyla dikkat çeken Bubikoğlu'nun son hali, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyuncu, paylaşımının altına, "Güzel bir Eylül'ün de sonuna geldik... Püfür püfür esintisiyle çok güzel bir yaz sonu..." notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bubikoğlu'nun binlerce beğeni alan paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Birçok sosyal medya kullanıcısı "Hala aynı zarafet", "Zaman sana uğramamış", "Yeşilçam'ın asil yüzü" gibi ifadelerle hayranlığını dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyada gündem olan son hali...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"ATEŞ BURCU KIRMIZI SEVER"

Gülşen Bubikoğlu, geçen haftalarda "Ateş burcu kırmızı sever..." notuyla bir paylaşımda bulunmuştu.

