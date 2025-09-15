İlk bakışta tanımak imkansız! Jennifer Lopez yeni imajıyla şaşkına çevirdi

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Instagram'da 250 milyonu aşkın takipçisi bulunan Jennifer Lopez'in yeni imajı, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. "İnanılmaz görünüyorsun", "Sarı sana çok yakışmış" ve "Her halinle güzelsin" gibi yorumlar binlerce kez tekrarlandı. Yeni tarzının kısa sürede trend olması da sürpriz olmadı.

Ancak Lopez'in sarı saçları iltifat alsa da bazı sosyal medya kullanıcıları "Her şey yakışıyor ama koyu saç daha çok yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.