İlk bakışta tanımak imkansız! Jennifer Lopez yeni imajıyla şaşkına çevirdi

Türkiye’de verdiği konserlerle büyük ilgi gören dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, bu kez tarzıyla gündemde. Yeni filmi için saçlarını sarıya boyatan 56 yaşındaki Lopez, Instagram'da paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı. Lopez’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye bölerken “Tanıyamadım!” yorumları yapıldı.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, sadece sesi ve oyunculuğuyla değil, tarzı ve güzelliğiyle de her daim gündemde kalmayı başarıyor. Ünlü isim bu kez, sosyal medyada paylaştığı yeni saç rengiyle gündem oldu.

Jennifer Lopez'in saç rengini değiştirme nedeni ise yeni bir projeye hazırlanıyor olması. Hollywood'da merakla beklenen film için Lopez, hem fiziksel görünümünde hem de tarzında çeşitli değişikliklere gitti. Sarı saçlarıyla kamera karşısına geçen ünlü isim, bu dönüşümüyle "yeniden doğmuş" yorumlarını aldı.

Lopez'in değişimi, "Yaş sadece bir rakam!" sözünü adeta kanıtlar nitelikte. 56 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran görüntüsü, formu ve tarzıyla Lopez, yıllara meydan okuyan duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Instagram'da 250 milyonu aşkın takipçisi bulunan Jennifer Lopez'in yeni imajı, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. "İnanılmaz görünüyorsun", "Sarı sana çok yakışmış" ve "Her halinle güzelsin" gibi yorumlar binlerce kez tekrarlandı. Yeni tarzının kısa sürede trend olması da sürpriz olmadı.

Ancak Lopez'in sarı saçları iltifat alsa da bazı sosyal medya kullanıcıları "Her şey yakışıyor ama koyu saç daha çok yakışıyor" gibi yorumlarda bulundu.

İlk Bakışta Tanımakta Zorlandılar

Çoğu sosyal medya kullanıcısı ise yeni imajıyla Lopez'i ilk bakışta tanıyamadığını dile getirdi. "Tanımak için fotoğrafa birkaç kez baktım", "Tanıyamadım", "JLO olduğunu sonradan anladım" yorumları yapıldı.

İşte Jennifer Lopez'in sosyal medyayı sallayan son hali...

Türkiye Konserlerinde Büyülemişti

Jennifer Lopez, geçtiğimiz aylarda 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelerek hem Antalya hem de İstanbul'da konserler vermişti. Sahne şovları ve enerjisiyle dikkat çeken Lopez, İstanbul konserinde yaptığı konuşmayla da çok konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı, "İstanbul'da olduğuma inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu, burada sizinle olmak harika" demişti.

