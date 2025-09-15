İlk bakışta tanımak imkansız! Jennifer Lopez yeni imajıyla şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, sadece sesi ve oyunculuğuyla değil, tarzı ve güzelliğiyle de her daim gündemde kalmayı başarıyor. Ünlü isim bu kez, sosyal medyada paylaştığı yeni saç rengiyle gündem oldu.
Jennifer Lopez'in saç rengini değiştirme nedeni ise yeni bir projeye hazırlanıyor olması. Hollywood'da merakla beklenen film için Lopez, hem fiziksel görünümünde hem de tarzında çeşitli değişikliklere gitti. Sarı saçlarıyla kamera karşısına geçen ünlü isim, bu dönüşümüyle "yeniden doğmuş" yorumlarını aldı.
Lopez'in değişimi, "Yaş sadece bir rakam!" sözünü adeta kanıtlar nitelikte. 56 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran görüntüsü, formu ve tarzıyla Lopez, yıllara meydan okuyan duruşunu bir kez daha ortaya koydu.