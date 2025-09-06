Gönül Dağı Ramazan diziden neden ayrıldı? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Gönül Dağı'nın kadrosunda sürpriz bir ayrılık yaşanıyor sezon sonunda bazı isimler ekibe veda edecek. Peki Gönül Dağı Ramazan diziden neden ayrılıyor? Cihat Süvarioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler…
GÖNÜL DAĞI RAMAZAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?
↪TRT 1'in Cumartesi akşamlarını yayınlanan dizisi Gönül Dağı'nda beklenmedik bir ayrılık kapıda. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin beş sezondur Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, sezon finaliyle birlikte ekibe veda etti.
↪Eskişehir'in bozkırlarında geçen içten hikayeye sıcaklığı ve mizahıyla damga vuran Süvarioğlu'nun vedası, dizinin müdavimlerini duygulandırdı. Beş yıl boyunca dizide oynayan Ramazan karakteri, Gönül Dağı dizisine veda etti.
↪Öte yandan başarılı oyuncunun yaz aylarında bağımsız bir sinema filminde başrol üstleneceği iddia edildi.