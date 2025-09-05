PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri KaraDeniz'in Fatoş Maçari'si Türkü Su Demirel kimdir? Türkü Su Demirel kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Gözleri KaraDeniz, ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle tanıştı. Geçtiğimiz Salı günü seyirci karşısına çıkan dizi, duygusal sahneleri ve çarpıcı hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin hikayesinin yanında oyuncu kadrosu da merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. İşte Gözleri KaraDeniz'in Fatoş Maçari'si Türkü Su Demirel hakkında merak edilenler...

Türkü Su Demirel kimdir?

Genç isim, 3 Ağustos 1998 doğumludur.

Aslen Iğdırlıdır.

Türkü Su Demirel 1,72 cm boyundadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur.

Fatoş Maçari kim, nasıl bir karakter?

Osman ve Nermin'in biricik kızı, Mehmet'in kız kardeşi. Annesine mesafeli, babasına ise hayran. Annesinin Mehmet'e olan düşkünlüğünün gayet farkında olarak yetişmiş. Belki de bu yüzden her şeyle dalga geçerek kendince bir koruma kalkanı geliştirmiş. Annesi haricinde ailenin diğer fertleriyle kolay iletişim kuran biridir Fatoş.

Türkü Su Demirel hangi dizilerde oynadı?

  1. Son Nefesime Kadar (Saliha, TV Dizisi 2022)
  2. Maraşlı (Behiye, TV Dizisi 2021)
  3. Muhteşem İkili (Yasemin Adıgüzel, TV Dizisi 2018-2019)

