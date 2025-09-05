Gözleri KaraDeniz'in Fatoş Maçari'si Türkü Su Demirel kimdir? Türkü Su Demirel kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Gözleri KaraDeniz, ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyiciyle tanıştı. Geçtiğimiz Salı günü seyirci karşısına çıkan dizi, duygusal sahneleri ve çarpıcı hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin hikayesinin yanında oyuncu kadrosu da merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. İşte Gözleri KaraDeniz'in Fatoş Maçari'si Türkü Su Demirel hakkında merak edilenler...
Türkü Su Demirel kimdir?
Genç isim, 3 Ağustos 1998 doğumludur.
Aslen Iğdırlıdır.
Türkü Su Demirel 1,72 cm boyundadır.
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur.