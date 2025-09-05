Gözleri KaraDeniz'in Fatoş Maçari'si Türkü Su Demirel kimdir? Türkü Su Demirel kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

(atv)

Fatoş Maçari kim, nasıl bir karakter?

Osman ve Nermin'in biricik kızı, Mehmet'in kız kardeşi. Annesine mesafeli, babasına ise hayran. Annesinin Mehmet'e olan düşkünlüğünün gayet farkında olarak yetişmiş. Belki de bu yüzden her şeyle dalga geçerek kendince bir koruma kalkanı geliştirmiş. Annesi haricinde ailenin diğer fertleriyle kolay iletişim kuran biridir Fatoş.