Uçakta romantik bakış! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ihanet iddialarının ardından rotayı bakın nereye çevirdi

Mira Milena adında bir kızı olan ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, geçen günlerde ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve sosyal medya paylaşımlarıyla “Sorun yok” mesajı vermişlerdi. Ünlü çiftten dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi. İkilinin uçaktan yaptıkları paylaşımla beraber yeni rotaları belli olurken Berk Oktay’ın Atiksoy’a attığı romantik bakış dikkat çekti.

2022 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Mira Milena adında bir kızları olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, son günler haklarında ortaya atılan iddialarla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bir iddiaya göre; Berk Oktay, eşini rol arkadaşı Gülsim Ali İlhan ile aldattı. İhanet ise Yıldız Çağrı Atiksoy'un mesajları görmesiyle ortaya çıktı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kısa bir anlaşmazlık yaşayarak, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ise iddiayı güçlendirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İhanet iddialarına bir de taciz suçlaması eklendi. Sunucu Tuğçe Aral'ın, Oktay'ın attığı mesajlarla kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Berk Oktay cephesinden iddialara yalanlama gelirken ünlü çift mutlu aile pozlarını Instagram hesaplarında yayınlayarak "Sorun yok" mesajı verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü çiftten günler sonra yeni bir fotoğraf geldi. İkilinin uçaktan yaptıkları paylaşım merak uyandırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yıldız Çağrı Atiksoy'un Instagram'dan yayımladığı kare sonrası, ikilinin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e doğru yola çıktığı görüldü. Paylaşımla beraber ünlü çiftin yeni rotaları belli olurken Berk Oktay'ın Atiksoy'a attığı romantik bakış dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

