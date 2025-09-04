Uçakta romantik bakış! Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ihanet iddialarının ardından rotayı bakın nereye çevirdi

2022 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Mira Milena adında bir kızları olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, son günler haklarında ortaya atılan iddialarla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Bir iddiaya göre; Berk Oktay, eşini rol arkadaşı Gülsim Ali İlhan ile aldattı. İhanet ise Yıldız Çağrı Atiksoy'un mesajları görmesiyle ortaya çıktı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kısa bir anlaşmazlık yaşayarak, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ise iddiayı güçlendirdi.