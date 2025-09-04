Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın minik torunu... Tuğçe Tayfur’dan 3 aylık bebeğiyle yeni paylaşım

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur , 2023 yılında Muhammed Aydın ile hayatını birleştirdi. Aynı yıl, çiftin kızları Tuğçe Lina dünyaya geldi. İki çocuk annesi olan Tayfur'un, önceki evliliğinden Taner Şafak ile olan birlikteliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda ise üçüncü bebeğini kucağına alarak annelik sevincini yeniden yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya

Doğumhaneden paylaşımda bulunan Tayfur, Necla Hira adını verdiği minik kızına kavuştuğunu şu sözlerle duyurdu: "Ah 'Necla Hira' prensesim. Gece 03.30 gibi gelen sancımın doğum sancısı olduğunu düşündük ama sevgili hocamız bebeğimiz plasentadan ayrılma riski olduğunu fark etti ve hemen doğuma aldı bizi. Tüm ekibine ve kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hiracığımızın kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak. En kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin"