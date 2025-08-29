Gözleri KaraDeniz’in yıldızları Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan Karadeniz anıları!

Halit Özgür Sarı, dizinin ön hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgularken yönetmen Altan Dönmez'in vizyonunun hikâyeyi ve karakterleri ilmek ilmek şekillendirdiğini ifade etti. Her sahne öncesi karakterler üzerinden tek tek geçtiklerini belirten ikili, "Hocamızla yaptığımız bu detaylı çalışmalar bize büyük güven verdi" dedi.

Kaynak: atv "İNSANIYLA, DOĞASIYLA, YEMEKLERİYLE KARADENİZ BİZİM İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİM…" Çekimlerin gerçekleştiği Karadeniz bölgesine dair izlenimlerini de paylaşan Sarı ve Yağız, en çok yöre insanının sıcaklığına hayran kaldıklarını dile getirdi. "Buradaki insanlar sadece misafirperver değil, aynı zamanda çok zeki ve müthiş bir espri anlayışına sahipler. Bize her konuda yardımcı oldular, kalplerinin güzelliğini hissettirdiler" sözleriyle duygularını aktardılar. Karadeniz'in doğasına da hayranlıklarını dile getiren oyuncular, özellikle Ayder Yaylası ve Çamlıhemşin'in eşsiz atmosferinden büyülendiklerini belirtti.