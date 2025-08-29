PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri KaraDeniz’in yıldızları Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan Karadeniz anıları!

atv’nin ekran yolculuğu için gün sayan O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz’in başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, Karadeniz’deki çekim sürecinde yaşadıkları deneyimleri anlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gözleri KaraDeniz’in yıldızları Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan Karadeniz anıları!

Halit Özgür Sarı, dizinin ön hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgularken yönetmen Altan Dönmez'in vizyonunun hikâyeyi ve karakterleri ilmek ilmek şekillendirdiğini ifade etti. Her sahne öncesi karakterler üzerinden tek tek geçtiklerini belirten ikili, "Hocamızla yaptığımız bu detaylı çalışmalar bize büyük güven verdi" dedi.

Kaynak: atvKaynak: atv

"İNSANIYLA, DOĞASIYLA, YEMEKLERİYLE KARADENİZ BİZİM İÇİN EŞSİZ BİR DENEYİM…"

Çekimlerin gerçekleştiği Karadeniz bölgesine dair izlenimlerini de paylaşan Sarı ve Yağız, en çok yöre insanının sıcaklığına hayran kaldıklarını dile getirdi. "Buradaki insanlar sadece misafirperver değil, aynı zamanda çok zeki ve müthiş bir espri anlayışına sahipler. Bize her konuda yardımcı oldular, kalplerinin güzelliğini hissettirdiler" sözleriyle duygularını aktardılar. Karadeniz'in doğasına da hayranlıklarını dile getiren oyuncular, özellikle Ayder Yaylası ve Çamlıhemşin'in eşsiz atmosferinden büyülendiklerini belirtti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bölgenin lezzetli mutfağının da unutulmaz olduğunu söyleyen Sarı ve Yağız, "İnsanıyla, doğasıyla, yemekleriyle Karadeniz bizim için eşsiz bir deneyim olduğunu dile getirdiler. Karadeniz'deki deneyimleri için anlatılmaz yaşanır şeklinde konuşan Halit Özgür Sarı, "İlk sıraya Karadeniz'in güzel kalpli insanlarını, sonra doğasını, sonra da yemeklerini koyarız" diye belirtti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile "Gözleri KaraDeniz" 2 Eylül'de atv'de başlıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
Türk Telekom
TBMM Gazze için olağanüstü toplandı! Bakan Fidan: İsrail ile ticaret tamamen kesildi
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
CHP'li Erkan Hayla'dan skandal! Saniye saniye kaydedildi: Sopayla personel dövdü
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oldu!
Külliye'de "ekonomi" zirvesi: Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
Adem Soytekin'den bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk
Samsun'da iki kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! "Şoför rahatsızlandı, ikinci kaptan yetişemedi"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Komisyon" mesajı: Aslolan terörün kurutulmasıdır | "Anayasa komisyonu değil"
İngiltere’den soykırımcılara engel: İsrailli yetkililer savunma konferansına katılamayacak! Peki ya silahlar?
Başkan Erdoğan Nikkei Shimbun'a Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir
Bugün yağmur var mı? 29 Ağustos 2025 Meteoroloji il il açıkladı: Bir yanda sağanak diğer yandan sıcak hava dalgası geliyor
ABD dergisinden çok konuşulacak Türkiye analizi: Bölgesel gücü son asrın zirvesinde
ATV'nin iddialı gündüz kuşağı programları yeni sezon için hazır: Müge Anlı ve Esra Erol başlıyor!