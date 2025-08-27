Lara Kamhi kimdir? Yönetmen Lara Kamhi kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli?

(sosyal medya) 2010'dan itibaren eserleri Türkiye ve yurt dışında galerilerde, müzelerde, festivallerde ve kamusal alanlarda sergilenen sanatçı, PsikeArt, PsikeSinema ve ArtHub gibi dergilerde yazılar kaleme almakta, sinematik deneyim tasarımı, algı kuramı, göstergebilim, sanal gerçeklik ve aşkınlık üzerine seminerler vermekte ve video denemeler üretmektedir.