Lara Kamhi kimdir? Yönetmen Lara Kamhi kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli?

Sosyetenin ünlü isimlerinden Cefi- Yasemin Kamhi çiftinin kızları Lara Kamhi, Bodrum'da ünlü bir otelin sahibi olan ve sosyetede çok tanınan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı. Gelişmelerin ardından Lara Kamhi'nin biyografisi ve hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.
Lara Kamhi kimdir?
1987 yılında İstanbul'da doğan Lara Kamhi, disiplinlerarası çalışmalarıyla sanat ve akademi dünyasında tanınıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Film ve Televizyon bölümünü Görsel İletişim Tasarımı yan dalıyla birlikte Yüksek Onur derecesiyle tamamladı.
Kamhi, Paris Amerikan Üniversitesi'nde Film Çalışmaları, Sorbonne Üniversitesi'nde ise Tiyatro Çalışmaları eğitimi aldı; yüksek lisansını ise University College London Slade School of Fine Art'ta Fine Art Media alanında Onur derecesi ve Julian Sullivan Başarı Ödülü ile bitirdi.