PODCAST CANLI YAYIN

Ayçin Tuyun kanser tedavisi hakkında konuştu

Bir süre önce kansere yakalanan ünlü oyuncu Ayçın Tuyun, tedavisinin ardından yeni bir hayata başladı. Tedavi süreci hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Yeni proje var mı?” sorusuna verdiği cevapla ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Ayçin Tuyun kanser tedavisi hakkında konuştu

'Beyaz Gelincik', 'Dedemin Dolabı' ve 'Alem-i Cin' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Ayçin Tuyun, geçen aylarda meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Gördüğü tedavinin ardından kanseri yenen ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tuyun, "Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutuyum. En son pandemi öncesi Bodrum'a gelmiştim, çok özlemişim. Böyle bir farkındalık sergisinde yer almaktan dolayı çok mutluluk duydum" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Geçirdiği kanser hastalığıyla ilgili de konuşan Ayçın Tuyun, "Tedavi sürecim çok güzel geçti, hızlı geçti. Tabi ki çok zor zamanlarım da oldu ama sabrettik, şükrettik, inandık ve başardık. Şimdi hayat çok güzel geçiyor. Ben aynı zamanda spor hocasıyım, yoga eğitmeniyim. Yogayla geçiyor, kendimi dinliyorum. Projeler, yeni senaryolar okuyorum. İnşallah kendimi çok yormayacak şekilde güzel projelerde beni göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ayçın Tuyun, "Yeni proje var mı?" sorusuna ise "Sürpriz, söylemem ama en son bir program yaptım. Program da olabilir, dizi de olabilir. Bakacağız, sürpriz" cevabını verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Takas İstanbul
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Türk Telekom
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Putin'den açıklama
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Hatay'da tam Mersin'de büyük ölçüde kontrol | Havadan ve karadan müdahale
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!