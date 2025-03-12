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Feyza Civelek ameliyata alındı! Sevenlerinden dua istedi

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Civelek, sosyal medya hesabından ameliyata gireceğini duyurdu ve sevenlerinden dua istedi.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 14:55
Feyza Civelek ameliyata alındı! Sevenlerinden dua istedi

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Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz gün evinde bir kaza geçirmiş ve kolunu kırmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Rol aldığı dizinin son bölümlerinde de kolu alçılı görüntülenen oyuncu, bu sabah saatlerinde ameliyata gireceğini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan Civelek, ameliyata girmeden önce hastane önünde paylaşım yaptı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

DUA İSTEDİ

Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu ekleyerek takipçilerinden dua istedi: "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Civelek, kolunu kırdığını "Görünmez kaza" diyerek sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

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