Feyza Civelek ameliyata alındı! Sevenlerinden dua istedi

Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz gün evinde bir kaza geçirmiş ve kolunu kırmıştı.
Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz gün evinde bir kaza geçirmiş ve kolunu kırmıştı.
Rol aldığı dizinin son bölümlerinde de kolu alçılı görüntülenen oyuncu, bu sabah saatlerinde ameliyata gireceğini duyurdu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Civelek, ameliyata girmeden önce hastane önünde paylaşım yaptı.
DUA İSTEDİ
Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu ekleyerek takipçilerinden dua istedi: "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin"
NE OLMUŞTU?
Civelek, kolunu kırdığını "Görünmez kaza" diyerek sosyal medya üzerinden duyurmuştu.