Her gün bu üç maddeyi uygulayarak... Göbekte 1 gram yağ bırakmayan Aslı Enver diyeti!

Enerji Seviyesinin Artması: Yağlar, karbonhidratlara kıyasla daha uzun süreli enerji sağlar, bu da gün boyu daha fazla enerjik olmanıza yardımcı olur.

NOT: Aslı Enver'in tercih ettiği ketojenik diyet, sağlıklı ve dengeli bir şekilde zayıflamak isteyenler için etkili bir yöntem olabilir. Ancak her diyet programı gibi, ketojenik diyet de kişinin yaşam tarzı, sağlık durumu ve fiziksel özelliklerine uygun olarak düzenlenmelidir. Diyetinizi değiştirmeden önce bir sağlık uzmanına danışmak her zaman en doğru yaklaşımdır.