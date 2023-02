Şimdi el ele tutuşup karanlığı geçelim... Yaşadığımız süreç bize yıllardır unuttuğumuz belki de öğrenemediğimizi öğretti... Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için... Her şeyin başı her cümlenin, hayattaki her canlının koduna DNA'sına hücresine hayat veren Allah'ın adıyla Bismillahirahmanirrahim diyerek hayata başlamak gerek..."