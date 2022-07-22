Ajda Pekkan'dan yeni yetme ünlülere ders: Starlık bu sahnede sonrası sökmez

Önceki akşam Kuruçeşme'de sahne alan Ajda Pekkan'dan yeni yetme ünlülere ders gibi sözler geldi.

70'li yıllardan beri Süperstar unvanını hakkıyla taşıyan Pekkan, şöyle dedi: "Her sahneye çıktığımda heyecanlanıyorum. Bu konuşmalar klişe gibi gelse de sabahtan akşama kadar kendime dönüşmeyi bekliyorum. Normal insan gibiyim evde, köfte de yapıyorum. Gerçekten normal insan gibi yaşamayı çok seviyorum." Süperstar, sözlerini sürdürdü:

"Bütün starlık bu sahnede, sonrası sökmez. Şöhretle normal insan olmayı gerçekten ayrıştırmadığınız zaman çok şizofrenik bir şey oluyor. Bunu da insan zamanla öğreniyor."