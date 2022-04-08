Alain Delon öldü mü, yaşıyor mu? Alain Delon ötenazi yaptırdı mı? Alain kaç yaşında, gençliği ve son hali nasıl?





2006'da İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenirken, katılamayacağını son gün açıklayarak, bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Delon kalp sorunu ile aynı dönemde Tiyatro oyunuda iptal ettirmiştir. Delon oyunculuğu oynayarak öğrenmiş Gabin ve Venturayı ustaları gören bir oyuncudur. General De Gaulle el yazmalarını satın alıp, Invalide müzesine bağışlamıştır. Ayrıca hayvanlara tutku ile bağlı olan oyuncu, Brigitte Bardot'un federasyonun talebi ile Çin Cumhurbaşkanı'na hayvanlara kötü davranılmaması ile ilgili açık mektup yazmıştıır. Anthony, Anouchka, Alain-Fabien adlı 3 çocuğu vardır. Babannesi Korsikalı'dır. Baba tarafı Güney Fransa'dan anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Fransız milliyetçi Le Pen ile dost bir De Gaullecüdür. Büyük bir Resim ve Heykel koleksiyonu olan oyuncu, Douchy adlı köydeki geniş arazisinde hayvanları ile yaşamaktadır. Paris'te yaşamanın hayvanlarla mümkün olmadığından Paris'te yaşayamayacağını belirtmiştir. 2002'de ağır bir depresyon geçiren oyuncu intiharı denemiştir. Gençlere oyuncu olmalarını tavsiye eden oyuncu, Oyunculuğu dünyanın en güzel mesleği olarak nitelendiriyor.