"Alain Delon, ötanazi yaptırarak hayata veda etti" haberleri ile sevenlerini üzmüştü. Delon, Geçtiğimiz haftalarda "yaşlanmak kötü bir şey, ötanazi istiyorum" dediğine dair haberlerle gündemdeydi. Peki, Alain Delon öldü mü, yaşıyor mu? Alain Delon ötenazi yaptırdı mı? Alain kaç yaşında, gençliği ve son hali nasıl?
Alain Delon'un oğlu Alain Fabien Delon'un sosyal medya paylaşımıyla ölüm iddialarını yalandı. Babasının ölmediğini belirten Alain Fabien Delon, bu ölüm haberinin gerçeği yansıtmadığını " İki haftadır "sözde" dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil." Sözleriyle dile getirdi.
Alain Delon Kimdir?
Alain Fabien Maurice Marcel Delon 8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya geldi. Avrupa'nın en önemli aktörlerinden biri olarak bilinir ve 1960'lardan ve 1970'lerden seks sembollerini ekrana getirdi. Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlerde büyük beğeni topladı. Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı.