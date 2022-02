Survivor Cemal Can Evrim Keklik ortalığı karıştırınca paylaştı 'paramparça ederim!' Nisa ve Cemal neden küstü meğer... Survivor 2022 All-Star'da Evrim Keklik ortalığı karıştırmaya başladı. Survivor 2020'den mimli olan Evrim Keklik, takım arkadaşları tarafından eleme adayı olarak gösterilince demediğini bırakmadı. Ama en çok da Nisa Bölükbaşı'ya sataştı. Son olarak söylesinler bakalım 'Cemal Can ile Nisa neden küstü, neden konuşmuyor?' sorusunu ortaya atınca 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte Cemal Can'ın o sözleri.