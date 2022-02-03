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    • Magazin
    • 03.02.2022 11:09
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    • 03.02.2022 11:09
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    Survivor Cemal Can Evrim Keklik ortalığı karıştırınca paylaştı 'paramparça ederim!' Nisa ve Cemal neden küstü meğer...

    Survivor 2022 All-Star'da Evrim Keklik eleme adayı oldu, ortalık birbirine girdi. TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2022'de Evrim Keklik'in Birsen Bekgöz, Barış Murat Yağcı ve Mert Öcal ile birlikte potaya girmesinin ardından 'yakayım mı tüm gemileri' çıkışı olay oldu. Sonrasında Nisa Bölükbaşı'yı diline dolan Evrim Keklik son olarak işe 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'i karıştırınca olanlar oldu. Meraklıları Cemal Can ve Nisa neden küstü merak ederken, Evrim Keklik de 'söylesin bakalım neden küstüler' diyerek konuyu konseye taşıyınca, Cemal Can Canseven Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte Cemal Can Canseven'in açıklaması.

    Evrim Kelik ortalığı karıştıdı Cemal Can konuştu!

    Survivor Cemal Can Evrim Keklik ortalığı karıştırınca paylaştı 'paramparça ederim!' Nisa ve Cemal neden küstü meğer... Survivor 2022 All-Star'da Evrim Keklik ortalığı karıştırmaya başladı. Survivor 2020'den mimli olan Evrim Keklik, takım arkadaşları tarafından eleme adayı olarak gösterilince demediğini bırakmadı. Ama en çok da Nisa Bölükbaşı'ya sataştı. Son olarak söylesinler bakalım 'Cemal Can ile Nisa neden küstü, neden konuşmuyor?' sorusunu ortaya atınca 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte Cemal Can'ın o sözleri.

    Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Cemal Can Canseven'in yarışma bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi sevenlerinin dikkatini çekmişti.

    Hatta ikili birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bile bırakmıştı.

        Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği ileri sürülen Cemal Can, "Her şey yansıdığı gibi değil" demişti.

        Survivor 2022'de de bu konu tekrardan açıldı. Evrim Keklik, eleme adayı olarak gösterilince ne var ne yok ortaya dökmeye başladı. Nisa Bölükbaşı'yı hedef alan Evrim Keklik, konseyde sorduğu soruya ortalığı karıştırdı.

        Nisa Bölükbaşı ile tartışması sırasında 'söylesinler bakalım Nisa ile Cemal Can neden küstü?' sorusunu ortaya atan Evrim Keklik sosyal medyayı karıştırırken, Cemal Can Canseven sosyal medya hesabından üstü kapalı da olsa bir açıklama yaptı.

            Survivor 2020'nin sempatikliğiyle gönüller tahr kuran şampiyonu Cemal Can Canseven, kendine has esprili uslübuyla, biraz da üstü kapalı olarak bir açıklama yaptı. Cemal Can Canseven açıklamasında şu sözleri kullandı:

            'Bu konular dönüp, dönüp dolaşıp bana geliyor. Bu konular niye bana geliyor bunu anlaşmış değilim. Ben İstanbul'dayım. Hani şöyle bir bağlanma hakkım olsa bağlasam tamam ama öyle bir hakkımda yok. Ben İstanbul'dayım. İzlerken de şöyle diyorum 'Ah Cemal kadar taş düşsün!' kilo da aldım. Düşersem sert düşerim, paramparça ederim diye kendi kendimi gaza getirirmişi...'

            PEKİ CEMAL CAN VE NİSA NEDEN KÜSTÜ?

            Sosyal medyada bu konuya dair oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven'in aralarının açılmasının nedeni Barış Murat Yağcı.

                Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
                Haberler Magazin Survivor Cemal Can Evrim Keklik ortalığı karıştırınca paylaştı 'paramparça ederim!' Nisa ve Cemal neden küstü meğer...
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