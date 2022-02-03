Survivor Cemal Can Evrim Keklik ortalığı karıştırınca paylaştı 'paramparça ederim!' Nisa ve Cemal neden küstü meğer...

'Bu konular dönüp, dönüp dolaşıp bana geliyor. Bu konular niye bana geliyor bunu anlaşmış değilim. Ben İstanbul'dayım. Hani şöyle bir bağlanma hakkım olsa bağlasam tamam ama öyle bir hakkımda yok. Ben İstanbul'dayım. İzlerken de şöyle diyorum 'Ah Cemal kadar taş düşsün!' kilo da aldım. Düşersem sert düşerim, paramparça ederim diye kendi kendimi gaza getirirmişi...'