Komşusunu döven Halil Sezai'den akılalmaz savunma: Yeni dayak planı şakaydı!

Dilekçenin devamında Sezai'nin, sahne aldığı bir mekanda "Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere" sözlerine vurgu yapıldı. Yaşlı adam, "Can korkum var, her an öldürebilir" dedi. Savcılık Sezai'nin ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi. Konserdeki sözlerinin seyircileriyle şakalaşmadan ibaret olduğunu öne süren Sezai, "Onu öldürmek istediğim iddiaları gerçek dışı. Video kesilerek medyaya servis edilmiştir" dedi.