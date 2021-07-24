Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin pişkinliğine pes 'Gerektiği gibi dövemedim bir daha ki sefere!' Uslanmak bilmiyor

"KEŞKE YAPMASAYDIM DEDİĞİM OLUYOR"

Sezai, "Ben de sütten çıkmış ak kaşık değilim. Normalde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bir insan bu kadar da linç edilemez. Kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim. Bu olayda da 'Keşke yapmasaydım' dediğim oluyor, üzgünüm ama bu kadar kendimi ezip dövemem" ifadelerini kullanmıştı.