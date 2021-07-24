Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin pişkinliğine pes 'Gerektiği gibi dövemedim bir daha ki sefere!' Uslanmak bilmiyor... Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde Tuzla'da gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve şiddet uygulamıştı. Komşusunu dövdüğü görüntüler ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde yatmıştı. Yaşanan olayların ardından sahneye çıkan Sezai, yeni bir açıklama yaptı.
Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde Tuzla'da gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve şiddet uygulamıştı. Komşusunu dövdüğü görüntüler ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde yatmıştı. Yaşanan olayların ardından sahneye çıkan Sezai, yeni bir açıklama yaptı.
Konserin bir bölümünde seyirciyle dertleşen 41 yaşındaki Halil Sezai, komşusunu nasıl darp ettiğini anlattı.