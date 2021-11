Karsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Karsu Dönmez’in mesleği ne, sevgilisi var mı?

Artık uluslararası bir sanatçı olan Karsu, From New York to Istanbul adında bir dünya turnesine çıktı (2014-2015). Colors albümünde (2015) artık daha farklı bir müzik üslubuna sahipti. Çok kültürlü kökenini farklı müzik tarzlarını harmanlayarak bu albüme yansıttı.

Karsu, 2018 yılında yepyeni bir projeyle dünyayı gezmeye hazırlanıyor; Karsu Sings Atlantic Records (Ahmet Ertegün Hikâyesi) adlı bu proje şimdiden büyük yankı buldu