Karsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Karsu Dönmez’in mesleği ne, sevgilisi var mı?

Bu konserin akabinde Karsu, dünyanın en önemli sahnelerinden ve organizasyonlarından teklifler almaya başladı. Kısa süre içerisinde Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festival'a ve hatta New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer aldı. Konserlerinde gözlerini kapatıp onun sesine kulak verdiklerinde, New Orleans'ta dev bir caz yıldızını dinlediğini zannettiklerini dile getirenler oldu. Live aan 't IJ isimli canlı kayıtlardan oluşan albümü 2010 yılında yayınlandı.

Dünyanın en özel etkinliklerinde kendisine yer bulan Karsu, Türkiye'deki çalışmalarına 2011 Sonbaharında, plak şirketi, etkinlik ve menajerlik ajansı olan Y Kültür Sanat ile anlaşarak odaklandı. Y Kültür Sanat etiketiyle ilk stüdyo albümü Confession'ı (2012) ve Colors'ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi.