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    • Magazin
    • 14.11.2021 13:15
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    • 14.11.2021 13:15
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    Karsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Karsu Dönmez'in mesleği ne, sevgilisi var mı?

    Karsu Dönmez hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal medyada gündem olan Karsu hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Birçok albüme sahip sanatçının hayatı merak ediliyor. Peki, Karsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Karsu Dönmez'in mesleği ne, sevgilisi var mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Karsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Karsu Dönmez’in mesleği ne, sevgilisi var mı?

    Müzik camiasının tanınan isimlerinden Karsu hakkında araştırmalar yapılıyor. Sosyal medyada gündem olan Karsu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Karsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Karsu Dönmez'in mesleği ne, sevgilisi var mı? İşte tüm merak edilenler!

    KARSU KİMDİR?

    Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı. Burada müşterilerin dikkatini çeken Karsu, ilgiyle karşılandı ve onu dinlemeye gelenlerin sayısı arttı. Bu durum karşısında ailesi Karsu için bir salon tutmaya karar verdi. Böylelikle onu dinlemek isteyenler için geniş bir mekânda konser vermiş olacaklardı. Ancak bu hesap Dönmez ailesinin düşündüğü gibi gitmedi. Karsu'yu izlemek isteyen insanların talebine, büyük bir konser verip konuyu kapatmak mümkün olmadı.

    Bu konserin akabinde Karsu, dünyanın en önemli sahnelerinden ve organizasyonlarından teklifler almaya başladı. Kısa süre içerisinde Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festival'a ve hatta New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer aldı. Konserlerinde gözlerini kapatıp onun sesine kulak verdiklerinde, New Orleans'ta dev bir caz yıldızını dinlediğini zannettiklerini dile getirenler oldu. Live aan 't IJ isimli canlı kayıtlardan oluşan albümü 2010 yılında yayınlandı.

    Dünyanın en özel etkinliklerinde kendisine yer bulan Karsu, Türkiye'deki çalışmalarına 2011 Sonbaharında, plak şirketi, etkinlik ve menajerlik ajansı olan Y Kültür Sanat ile anlaşarak odaklandı. Y Kültür Sanat etiketiyle ilk stüdyo albümü Confession'ı (2012) ve Colors'ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi.

        Türkiye'nin en büyük salonlarındaki konser biletleri, dünyanın diğer mekânlarında olduğu gibi haftalar öncesinden tükendi.

        Türk medyası, Karsu'ya bu başarılarının ardından yer vermeye başladı. Güneri Civaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda isimli programa ilk konuk olduğu yıl (2012) Karsu, bu program sayesinde farklı bir kitleye ulaştı. İstanbul Zorlu Center PSM'de birçok konser verdi. Ankara Caz Festivali, Alanya Caz Festivali ve Akbank Caz Festivali gibi önemli organizasyonlarda kendisine yer buldu.

        Karsu, adını anne ve babasının doğduğu köyden; Hatay'ın Karsu Köyü'nden alıyor. Çekimleri beş sene süren ve Karsu Köyü'nden New York'a kadar Karsu'nun hikâyesini konu alan belgesel filmi Karsu: I Hide A Secret (2012), ödüllü belgeselci Mercedes Stalenhoef tarafından çekildi. Belgesel, IDFA Belgesel Festivali'ndeki ilk gösterimin ardından dünyanın pek çok ülkesinde de gösterildi.

        Artık uluslararası bir sanatçı olan Karsu, From New York to Istanbul adında bir dünya turnesine çıktı (2014-2015). Colors albümünde (2015) artık daha farklı bir müzik üslubuna sahipti. Çok kültürlü kökenini farklı müzik tarzlarını harmanlayarak bu albüme yansıttı.

        Karsu, 2018 yılında yepyeni bir projeyle dünyayı gezmeye hazırlanıyor; Karsu Sings Atlantic Records (Ahmet Ertegün Hikâyesi) adlı bu proje şimdiden büyük yankı buldu
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