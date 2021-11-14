Müzik camiasının tanınan isimlerinden Karsu hakkında araştırmalar yapılıyor. Sosyal medyada gündem olan Karsu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Karsu kimdir, kaç yaşında, nereli? Karsu Dönmez'in mesleği ne, sevgilisi var mı? İşte tüm merak edilenler!
KARSU KİMDİR?
Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı. Burada müşterilerin dikkatini çeken Karsu, ilgiyle karşılandı ve onu dinlemeye gelenlerin sayısı arttı. Bu durum karşısında ailesi Karsu için bir salon tutmaya karar verdi. Böylelikle onu dinlemek isteyenler için geniş bir mekânda konser vermiş olacaklardı. Ancak bu hesap Dönmez ailesinin düşündüğü gibi gitmedi. Karsu'yu izlemek isteyen insanların talebine, büyük bir konser verip konuyu kapatmak mümkün olmadı.
Bu konserin akabinde Karsu, dünyanın en önemli sahnelerinden ve organizasyonlarından teklifler almaya başladı. Kısa süre içerisinde Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festival'a ve hatta New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer aldı. Konserlerinde gözlerini kapatıp onun sesine kulak verdiklerinde, New Orleans'ta dev bir caz yıldızını dinlediğini zannettiklerini dile getirenler oldu. Live aan 't IJ isimli canlı kayıtlardan oluşan albümü 2010 yılında yayınlandı.
Dünyanın en özel etkinliklerinde kendisine yer bulan Karsu, Türkiye'deki çalışmalarına 2011 Sonbaharında, plak şirketi, etkinlik ve menajerlik ajansı olan Y Kültür Sanat ile anlaşarak odaklandı. Y Kültür Sanat etiketiyle ilk stüdyo albümü Confession'ı (2012) ve Colors'ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi.