Yarışmanın bu akşam yayınlanan son bölümünde adada röportaj veren İsmail, şunları söyledi; "Annemle konuştuktan sonra çok üzüldüm. Çok ayrı olaylar yaşandı. Orada neler yaşandı bilmiyorum. 4 aydır buradayım ve annemin söylediği, 'Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.' Çok önü açık kelimeler ve açıkçası aklım şu anda orada.

Neler yaşandı, ne oldu, ne bitti merak ediyorum. Telefonda kısıtlı süremiz vardı ve annem ağlayarak konuşmaya başlamıştı. 'Nişanlınla her şeyi bitirdik, o defteri kapattık. Ardın onun adını anma.' dedi. Annem böyle bir şey söylüyorsa muhakkak sebebi vardır. Doğru bildikleri şey vardır.Kafam hala orada annemde özellikle. Acun Abi'nin de bana konseyde teklifi oldu. Eğer istersen nişanlınla konuşabilirsin dedi. Ben de annemle konuşmak istedim. Detayları öğrenmek istiyorum