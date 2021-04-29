Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı kim? Survivor 2021 İsmail Balaban kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışmada İsmail Balaban'ın annesinin nişanlısı ile ilgili söyledikleri magazine gündemine bomba gibi düştü. İzleyiciler merakla olayın detaylarını sorgulamaya başladı. İşte ayrıntılar…
İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI KİM, AYRILDILAR MI?
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'da, yarışmacı İsmail Balaban'ın nişanlısı hakkında annesinin yaptığı açıklamalar izleyenleri şoke etmişti. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" demişti. O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan başarılı yarışmacı ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti.
Yarışmanın bu akşam yayınlanan son bölümünde adada röportaj veren İsmail, şunları söyledi; "Annemle konuştuktan sonra çok üzüldüm. Çok ayrı olaylar yaşandı. Orada neler yaşandı bilmiyorum. 4 aydır buradayım ve annemin söylediği, 'Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.' Çok önü açık kelimeler ve açıkçası aklım şu anda orada.
Neler yaşandı, ne oldu, ne bitti merak ediyorum. Telefonda kısıtlı süremiz vardı ve annem ağlayarak konuşmaya başlamıştı. 'Nişanlınla her şeyi bitirdik, o defteri kapattık. Ardın onun adını anma.' dedi. Annem böyle bir şey söylüyorsa muhakkak sebebi vardır. Doğru bildikleri şey vardır.Kafam hala orada annemde özellikle. Acun Abi'nin de bana konseyde teklifi oldu. Eğer istersen nişanlınla konuşabilirsin dedi. Ben de annemle konuşmak istedim. Detayları öğrenmek istiyorum