Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.04.2021 23:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2021 23:13
    ABONE OL

    ? , , ?

    Gündemde özellikle akşam saatlerinde yoğun olarak ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. TV8’in fenomen yarışması tüm hızıyla devam ederken zorlu parkur mücadelelerinin yanı sıra yarışmacıların özel hayatları da merak edilerek sıklıkla gündeme geliyor. İletişim ödülünde annesinden duyduklarıyla sarsılan İsmail Balaban’ın nişanlısı merak konusu oldu ve yaşananlar araştırılıyor. Peki , , ?

    takvim.com.tr
    Survivor İsmail Balaban’ın nişanlısı kim?

    Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı kim? Survivor 2021 İsmail Balaban kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışmada İsmail Balaban'ın annesinin nişanlısı ile ilgili söyledikleri magazine gündemine bomba gibi düştü. İzleyiciler merakla olayın detaylarını sorgulamaya başladı. İşte ayrıntılar…

    İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI KİM, AYRILDILAR MI?

    Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'da, yarışmacı İsmail Balaban'ın nişanlısı hakkında annesinin yaptığı açıklamalar izleyenleri şoke etmişti. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" demişti. O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan başarılı yarışmacı ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti.

    Yarışmanın bu akşam yayınlanan son bölümünde adada röportaj veren İsmail, şunları söyledi; "Annemle konuştuktan sonra çok üzüldüm. Çok ayrı olaylar yaşandı. Orada neler yaşandı bilmiyorum. 4 aydır buradayım ve annemin söylediği, 'Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey bildiğin gibi değil.' Çok önü açık kelimeler ve açıkçası aklım şu anda orada.

    Neler yaşandı, ne oldu, ne bitti merak ediyorum. Telefonda kısıtlı süremiz vardı ve annem ağlayarak konuşmaya başlamıştı. 'Nişanlınla her şeyi bitirdik, o defteri kapattık. Ardın onun adını anma.' dedi. Annem böyle bir şey söylüyorsa muhakkak sebebi vardır. Doğru bildikleri şey vardır.Kafam hala orada annemde özellikle. Acun Abi'nin de bana konseyde teklifi oldu. Eğer istersen nişanlınla konuşabilirsin dedi. Ben de annemle konuşmak istedim. Detayları öğrenmek istiyorum

        Annemin sağlık durumunu öğrenmek istiyorum. Babamı, kardeşlerimi... Şu anda Gamze ile konuşsam çözülür mü bilmiyorum. İki tarafı da dinlemem lazım. Annemle konuşmadan Gamze ile konuşsam bu da doğru olmayacak. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum.

        GAMZE ATAKAN KİMDİR?

        İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.

        SURVİVOR İSMAİL BALABAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.

        "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda da minderde esti. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen, 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada başpehlivan Balaban, +90 kiloda rakibi Ömer Yavuz'u yenerek zirvedeki yerini aldı.

            İSMAİL BALABAN BAŞARILARI

            • 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
            • 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
            • 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
            • 2014 Kırkpınar ikinciliği
            • 2015 Kurtdereli ikincliği
            • 2016 Kurtdereli üçüncülüğü
            • 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
            • 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
            • 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İki ülke arasındaki su anlaşmazlığı çatışmaya dönüştü
            Haberler Magazin Survivor İsmail Balaban’ın nişanlısı kim? Survivor 2021 İsmail Balaban kaç yaşında, nereli, mesleği ne?