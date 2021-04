KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da doğan Kenan İmirzalıoğlu; ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Kenan, sonraki sene dershaneye giderek Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandı.

Best Model of Turkey yarışmasına katılarak Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçildi. Best Model of The World birincisi oldu.

Yarışmadan sonra İmirzalıoğlu'na dizi teklifleri başladı. Yönetmen Osman Sınav, ona Deli Yürek dizisinin başrol oyunculuğunu teklif etti. Osman Sınav'ı sevdiği için teklifi kabul etti. Dizi çok beğenildi. Diziden sonra Deli Yürek Bumerang Cehennemi adlı filmin başrolünde oynadı.

İmirzalıoğlu, Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika'ya gitti. Amerika'dan dönünce bir çok film ve dizi için teklif aldı. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul etti. Daha sonra aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura adlı sinema filminde rol aldı.

2012 yılında Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynadı. Yine 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı.