Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 25 Mart Perşembe Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu yarışmada haftanın finalinden bir gün önce rekabet yine üst düzeydeydi ve gergin anların yanı sıra eğlenceli anlar da yaşandı. İzlemeyi kaçıranlar için Doya Doya Moda All Star'da bugün yaşananları haberimizden öğrenebilirsiniz.