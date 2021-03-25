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    • Magazin
    • 25.03.2021 17:14
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    • 25.03.2021 17:14
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    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergiliyor. Bugün Bakırköy’de giyindiler ve konsept moda dergisinin kapak kızı olmaktı. “All Star” konseptinde yoluna devam eden ve 7 kız yarışmacının rekabet içinde olduğu Doya Doya Moda’da bugünün puanları nasıl şekillendi? haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 25 Mart Perşembe Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu yarışmada haftanın finalinden bir gün önce rekabet yine üst düzeydeydi ve gergin anların yanı sıra eğlenceli anlar da yaşandı. İzlemeyi kaçıranlar için Doya Doya Moda All Star'da bugün yaşananları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    25 MART PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel: Değerlendirme dışı
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 96 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Birben oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

        Rümeysa Buyuran 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.

        FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

        Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan, 23 yaşında olan ve büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, 94 kilo ve 46 beden giymekte. İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti. Doya Doya Moda programının ilk bölümünden itibaren ayrılmayan ve yakın arkadaş olup aynı odada kalan Ferdanur Başaran ve Su Baher, oldukça sert bir biçimde arkadaşlıklarını bitirmişti. Başaran'ın büyük beden ve küçük beden giysiler sattığı kendisine ait bir butiği de bulunmaktadır. Ferdanur Başaran, 15 Mart Pazartesi itibariyle Doya Doya Moda All Star ekibinde yer alıp yarışacak.
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