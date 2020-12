TAYFUN DUYGULU HADİ YİNE İYİSİN ŞARKI SÖZLERİ

Hadi iyisin, hadi iyisin

Hadi hadi hadi yine yine iyisin

Hadi iyisin, hadi iyisin

Hadi hadi hadi yine yine iyisin

Hadi iyisin, hadi iyisin

Hadi hadi hadi yine yine iyisin

Hadi iyisin, hadi iyisin

Hadi hadi hadi yine yine iyisin

Her gencin başına mutlak gelirmiş, böyle güzel şeyler

Şakayla karışık başlarmış böyle, böyle güzel şeyler

Aşkın bu oyunu (tambadatumba)

Hoş bir oyundur oysa

Bazen de ayrılık üzermiş yazık, yazık böyle şeyler

Nazar mı göz mü inansan azıcık, olursun saf bir aşık

Anlarsın sonunda (anyayı konyayı)

Ateş de bacayı sardı

Hadi yine iyisin, iyisin iyisin

Sen işini bilirsin, bilirsin bilirsin

Deli dolu birisin, birisin birisin

Her şeyimle her an sensin

Sevgilimsin

Hadi yine iyisin, iyisin iyisin

Söyle bana kiminsin, kiminsin kiminsin

Deli çarpmış…