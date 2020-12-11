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    • Magazin
    • 11.12.2020 10:37
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    • 11.12.2020 10:37
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    Sabah saatlerinden bu yana ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün konuk olarak 90’lı yılların megastarı Tayfun şimdi ne yapıyor? Samimi sohbeti ve özel açıklamalarıyla dikkat çeken popçu seslendirdiği şarkılarıyla da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Peki , , ? İşte merak edilenler…

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    Şarkıcı Tayfun kimdir?

    Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, özellikle "hadi yine iyisin" şarkısıyla hafızalara kazınan ve hala keyifle dinlenen şarkıcı Tayfun kimdir? Eğlenceli klipleriyle de dikkat çeken popçu Tayfun Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı ile uzun yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İzleyiciler Tayfun Duygulu'nun hayatı hakkında bilgiler edinmek istiyor ve hangi şarkıları olduğunu merak ediyor. Unutulmaz beste ustası Kayahan'ın eski damadı olan Tayfun hakkındaki tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

    Tayfun Duygulu, 8 Nisan 1969 tarihinde doğdu. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü Grubu'nda klarnet ve saksfon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu, 1991 yılında "Hadi Yine İyisin" adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu.1998 yılında hayatını kaybeden Kerim Tekin'in seslendirdiği "Kar Beyazdır Ölüm" şarkısının yazarı olan Tayfun Duygulu, söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksofon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir. Bir dönem sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la kısa süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini genç bir mankenle (Tuğçe Duygulu) yapmış, 2018 yılında boşanmıştır, bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

    Tayfun duygulu albümleri

    Tayfun'93 (Ocak 1993)
    Tayfun'94 (Ocak 1994)
    Deli Kız (24 Mart 1995)
    10 Da 12 (9 Mayıs 2000)
    Gül Karası (2005)
    İstanbul (2010)

    TAYFUN DUYGULU HADİ YİNE İYİSİN ŞARKI SÖZLERİ

    Hadi iyisin, hadi iyisin
    Hadi hadi hadi yine yine iyisin
    Hadi iyisin, hadi iyisin
    Hadi hadi hadi yine yine iyisin
    Hadi iyisin, hadi iyisin
    Hadi hadi hadi yine yine iyisin
    Hadi iyisin, hadi iyisin
    Hadi hadi hadi yine yine iyisin
    Her gencin başına mutlak gelirmiş, böyle güzel şeyler
    Şakayla karışık başlarmış böyle, böyle güzel şeyler
    Aşkın bu oyunu (tambadatumba)
    Hoş bir oyundur oysa
    Bazen de ayrılık üzermiş yazık, yazık böyle şeyler
    Nazar mı göz mü inansan azıcık, olursun saf bir aşık
    Anlarsın sonunda (anyayı konyayı)
    Ateş de bacayı sardı
    Hadi yine iyisin, iyisin iyisin
    Sen işini bilirsin, bilirsin bilirsin
    Deli dolu birisin, birisin birisin
    Her şeyimle her an sensin
    Sevgilimsin
    Hadi yine iyisin, iyisin iyisin
    Söyle bana kiminsin, kiminsin kiminsin
    Deli çarpmış…
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