Temmuz 1998'de çıkardığı "İlk Aşk - Adamım" albümüyle ve albümden çıkan "Her şeyimsin" ve "Elimden Bir Şey Gelmez" hit parçalarıyla başarısını sürdürdü. 1999 yılında konservatuvardan mezun olan Zeynep, 2 Haziran 2000'de yayınladığı dördüncü albümü "Halalzade" ile önceki albümlere nazaran daha az ilgi gördü. 25 Temmuz 2001'de ilk single çalışması "Kork Benden - Get Scare of Me" büyük beğeni topladı. Single'da "Kork Benden"'in remixleri dışında "Yüreğime Gömdüm Seni" isimli bir parça ve remixi bulunuyordu.

Ekim 2003'te "Kara Kaplı Kitap" adlı beşinci albümünü çıkardı. Müziğe dört yıl ara verdikten sonra Temmuz 2007'de "Yıkıl" albümüyle dönüş yaptı. "Yıkıl Karşımdan" şarkısıyla beğeni toplasa da, albümün satış başarısı az oldu. 25 Eylül 2008'de "Mayın" adlı iki parçalık bir single yayınladı, hemen bu single'dan sonra, "Yıkıl" albümüyle birlikte "Mayın & Yıkıl" adlı yeni bir albüm olarak yayınladı. "Mayın" adlı türküyü 1996 yılındaki AMPUTE gazi askerler için düzenlenen moral gecesindeki mayın sebebiyle bacağı kopan bir askerin isteğiyle daha önceden bestelediği öğrenildi.



Albümler

İnadı Bırak (11 Ocak 1995)

Dudaklarımda Sevdan (22 Mayıs 1996)

İlk Aşk / Adamım (6 Temmuz 1998)

Halâlzâde (2 Haziran 2000)

Kara Kaplı Kitap (6 Ekim 2003)

Yıkıl (19 Temmuz 2007)

Kutlama (15 Şubat 2011)

Tekliler, EP'ler

Emir Allah'tan Geldi Barış Abi (1999, EP)

Kork Benden (25 Temmuz 2001)

Mayın (25 Eylül 2008)

Deli Gülüm (2013)

Yalan Dolan (2013, EP)

Sürü Sürü Aşklar (Çaglar Alkaç ile) (2016)

Askeriniz Mustafa Kemal Paşam Senin (2017)