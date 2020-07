Survivor finalisti Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulaması binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 5 ay boyunca emek veren ve inanılmaz başarılı performanslar sergileyen Cemal Can Can Seven manevi olarak da olduça zorlanmış ve çoğu zaman gözyaşlarına boğulmuştu. Final günü geldi çattı ve şampiyon olup olamayacağı merak konusu oldu. Peki Cemal Can'ın annesi ve babası kimdir, nerede yaşıyor?