Survivor finalisti Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulaması binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 5 ay boyunca emek veren ve inanılmaz başarılı performanslar sergileyen Cemal Can Can Seven manevi olarak da olduça zorlanmış ve çoğu zaman gözyaşlarına boğulmuştu. Final günü geldi çattı ve şampiyon olup olamayacağı merak konusu oldu. Peki Cemal Can'ın annesi ve babası kimdir, nerede yaşıyor?
SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya geldi.
İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven'in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.
Survivor Cemal Can ve Danla Bilic'in tanışma hikayesi
Cemal Can, Survivor'ın bölümlerinden birinde Danla Bilic ile tanışma hikayesine de değinmişti. Bir soru üzerine Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Yarışmada bu akşam yarı final bölümü yapılıyor ve elenecek son kişi belli oluyor. Survivor 2020 finali 14 Temmuz Salı akşamı yapılacak ve kazanan isim belli olacak.
SURVİVOR GALATAPORT SEYİRCİ GİRİŞİ VAR MI?
Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada Galataport'taki çekimlere izleyici alınamayacağını belirtti.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.
SURVİVOR SMS NASIL ATILIR?
Survivor 2020 yarışmasında tüm GSM operatörlerinde 1890'a SMS göndererek, tuttuğunuz yarışmacıya destek olabilirsiniz. Örneğin, ''Barış'' yazarak ''1890''a SMS gönderip, oy kullanabilirsiniz.
Survivor yarışması için SMS gönderirken TV8'in yan uygulamasını oylamanın yapıldığı anda açın. Ardından karşınıza oy vermek istediğiniz, desteklediğiniz yarışmacılar çıkacaktır.
Yarışmacılardan hangisini desteklemek istiyorsanız üstüne dokunun. Desteklediğiniz yarışmacıyı seçin. Karşınıza bir görsel açılacak ve açılan o görselde "SMS ile oy ver" ve "Uygulama ile oy ver" şeklinde iki seçenek çıkacak. Her iki seçenekle desteklediğiniz yarışmacıya oy kullanmanız mümkün olacak.