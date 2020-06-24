SURVİVOR KİM ELENDİ?

SMS oylaması sonuçlarına göre Acun Ilıcalı en az oyu alan yarışmacıyı açıkladı. Bu hafta Survivor 2020'de en az oyu alarak Survivor'dan elenen isim Evrim oldu. SMS listesi ise henüz açıklanmadı.

Konseyde elendiği açıklanan Evrim Keklik son kez duygularını paylaştı. Evrim şunları söyledi; "Gözüm arkada kalmayacak. 4,5 ayda bir çok şey başardım. İyi ki buraya geldim iyi ki Survivor oldum. Benim meşalem buraya kadar yandı bundan sonra yanacak arkadaşlara başarılar diliyorum"

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?

Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:

Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.