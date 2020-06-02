Survivor Cemal Can elendi mi? Survivor Cemal Can diskalifiye mi oldu?

Survivor Cemal Can'ın kolunun sakatlığı ciddi mi?

Tv8 ekranlarında her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor'da bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Cemal Can parkurda sakatlık yaşıyor. İzleyiciler sevilen yarışmacının sakatlığının ve durumunun ciddi olup olmadığını merak ederken yarışmaya devam edecek mi merakla bekleniyor.

Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen dokunulmazlık oyununda heyecanlı anların yaşandığı eşleşmeler dışında yaşanan sakatlık olayı herkesi çok üzüyor. Cemal Can'ın doktor müdahalesi ile kısa sürede iyileşeceği ve sakatlığının ciddi olmadığı belirtiliyor. Bildiğimiz üzere Cemal Can, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak gösterilmektedir.