Survivor Cemal Can elendi mi? Survivor Cemal Can diskalifiye mi oldu? Survivor ekranlarında her hafta heyecan devam ediyor. Yarışmadan elenme stresi gittikçe artarken, Survivor Cemal Can elendi mi sorusu gündeme oturdu. Genç yarışmacının yeni bölüm fragmanında sakatlık geçirmesi ve ada konseyinde yer almaması nedeniyle Survivor Cemal Can elendi yorumları yapılıyor. İşte, Survivor Cemal Can hakkında merak edilenler!
SURVİVOR CEMAL CAN ELENDİ Mİ?
Yayınlanan son fragmanda Cemal Can Canseven'in sakatlık geçirdiği ve gözyaşlarına boğulduğu gözüküyor. Yarışmacı ada konseyinde de yer almıyor. Cemal Can'ın elenip elenmediği henüz belli olmadı ancak bu gece yapılacak ada konseyinden sonra bilgi netleşecek.
SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Survivor Cemal Can'ın kolunun sakatlığı ciddi mi?
Tv8 ekranlarında her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor'da bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Cemal Can parkurda sakatlık yaşıyor. İzleyiciler sevilen yarışmacının sakatlığının ve durumunun ciddi olup olmadığını merak ederken yarışmaya devam edecek mi merakla bekleniyor.
Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen dokunulmazlık oyununda heyecanlı anların yaşandığı eşleşmeler dışında yaşanan sakatlık olayı herkesi çok üzüyor. Cemal Can'ın doktor müdahalesi ile kısa sürede iyileşeceği ve sakatlığının ciddi olmadığı belirtiliyor. Bildiğimiz üzere Cemal Can, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak gösterilmektedir.