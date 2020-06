Survivor Cemal Can elendi mi? Survivor Cemal Can diskalifiye mi oldu? Survivor ekranlarında her hafta heyecan devam ediyor. Yarışmadan elenme stresi gittikçe artarken, Survivor Cemal Can elendi mi sorusu gündeme oturdu. Genç yarışmacının yeni bölüm fragmanında sakatlık geçirmesi ve ada konseyinde yer almaması nedeniyle Survivor Cemal Can elendi yorumları yapılıyor. İşte, Survivor Cemal Can hakkında merak edilenler!

SURVİVOR CEMAL CAN ELENDİ Mİ?

Yayınlanan son fragmanda Cemal Can Canseven'in sakatlık geçirdiği ve gözyaşlarına boğulduğu gözüküyor. Yarışmacı ada konseyinde de yer almıyor. Cemal Can'ın elenip elenmediği henüz belli olmadı ancak bu gece yapılacak ada konseyinden sonra bilgi netleşecek.