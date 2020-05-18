TV 8 ekranlarının heyecan dolu yarışma programı Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Survivor'da bu akşam ödül oyununu kazanan takıma birbirinden farklı ödüller verilecek. Bu ödüller arasında en çok dikkat çekeni ise zipline ödülü oldu. Peki, Zipline nedir, ne demek? Zipline Türkiye'de nerede yapılır? İşte merak edilenler...

ZİPLİNE NE DEMEK?



Ülkemizde popülaritesini arttıran zipline, belli yüksekliğe sahip bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat ile gerekli önemler alınarak kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir. Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilir. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.



Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.