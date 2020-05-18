Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinde geçen hafta yaşananlar gelişmeler milyonları ekran başına kilitledi. Dündar, oğlu Bahadır'ı da kullanarak obanın beyleriyle iletişime geçti ve Gündüz ile Bamsı beyleri tuzağa çekmek için oyun kurdu. Bamsı Bey Burçin tarafından okla vuruldu. Osman Bey, Balgay'ın elinden kaçmaya çalıştı ancak önüne engelleri çıktı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Şeyh Edebali'nin "Ertuğrul Gazi'nin övüncü Osman Bey Allah sizin neslinize hakanlık, padişahlık nasip etmiştir. Nica diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır." sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.