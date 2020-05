"EVLİLİK KORKULACAK BİR ŞEY DEĞİL"



Evliliğin korkulacak bir mecra olmadığını savunan Yenenler, "Bence evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin 'Ben bu insanla nasıl vakit geçireceğim, ne yapacağım bütün hayatım boyunca' gibi şeylerden korkabilirsin. Bu yüzden hiç korkum yok, hep evli gibiydik. Hayatımıza bir tombik eklendi sadece." diye konuştu.



"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK MÜTHİŞ BİR DUYGU"



Çocuk sahibi olmanın müthiş bir duygu olduğunu dile getiren Yenenler, "Çocuk aşırı güzel bir şey ama dördüncü aydan sonra. Hamilelik süper bir şey o 9 ay müthiş. Çocuk olduktan sonraki 3 ay anne karnına geri dönmek istiyor ve sürekli sinirleniyor her şeye. 6'ncı aydan sonrası da muhteşem dünyadaki en güzel his olabilir. Zaten insanlar 6'ncı aydan sonra ikinci çocuğu yapmak istiyor. Şu an bende de öyle hisler başladı. Onunla vakit geçirirken çok mutlu oluyorum. İkinci çocuğu ben yüzde 60 istiyorum Eser ise yüzde 20 falan." şeklinde konuştu.