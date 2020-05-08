2015 Miss Turkey yarışmasında 4. olan Berfu Yenenler görkemli bir düğünle uzun zamandır beraber olduğu Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuştur. Düğününde 3 ayrı gelinlik giymesiyle hafızalara kazınan Berfu Yenenler, eşinin de desteğiyle Youtube kanalı açtı ve birlikte çektikleri videolar da dahil yükleyerek sevenleriyle paylaşıyor.
"EVLİLİK KORKULACAK BİR ŞEY DEĞİL"
Evliliğin korkulacak bir mecra olmadığını savunan Yenenler, "Bence evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin 'Ben bu insanla nasıl vakit geçireceğim, ne yapacağım bütün hayatım boyunca' gibi şeylerden korkabilirsin. Bu yüzden hiç korkum yok, hep evli gibiydik. Hayatımıza bir tombik eklendi sadece." diye konuştu.
"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK MÜTHİŞ BİR DUYGU"
Çocuk sahibi olmanın müthiş bir duygu olduğunu dile getiren Yenenler, "Çocuk aşırı güzel bir şey ama dördüncü aydan sonra. Hamilelik süper bir şey o 9 ay müthiş. Çocuk olduktan sonraki 3 ay anne karnına geri dönmek istiyor ve sürekli sinirleniyor her şeye. 6'ncı aydan sonrası da muhteşem dünyadaki en güzel his olabilir. Zaten insanlar 6'ncı aydan sonra ikinci çocuğu yapmak istiyor. Şu an bende de öyle hisler başladı. Onunla vakit geçirirken çok mutlu oluyorum. İkinci çocuğu ben yüzde 60 istiyorum Eser ise yüzde 20 falan." şeklinde konuştu.
BERFU YENENLER KİMDİR?
1985 doğumlu Berfu Yıldız Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri bölümünde eğitim hayatını sürdürmektedir. Terazi burcudur. Bir dönem babasının mesleği nedeniyle bir sene Japonya'da yaşamıştır.
Kocaeli İzmit'te dünyaya gelen Berfu Yıldız 2015 yılında katıldığı Türkiye 2015 Miss Turkey yarışmasında 4. olmuştur. Uzun süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu, tiyatrocu Eser Yenenler ile evlilik kararı aldıkları açıklanmıştır.
Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı.