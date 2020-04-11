Elde var yardım

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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    Dünyaca ünlü aktris , 'taki sağlık çalışanları için 6 bin adet N95 maske bağışında bulundu. 55 yaşındaki yıldız, önceki gün sevgilisi ile maskeleri Los 'ne elleriyle teslim etti.

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    Dünyaca ünlü aktris Sandra Bullock, Los Angeles'taki sağlık çalışanları için 6 bin adet N95 maske bağışında bulundu. 55 yaşındaki yıldız, önceki gün sevgilisi Bryan Randall ile maskeleri Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne elleriyle teslim etti.

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