Elde var yardım

Dünyaca ünlü aktris Sandra Bullock, Los Angeles'taki sağlık çalışanları için 6 bin adet N95 maske bağışında bulundu. 55 yaşındaki yıldız, önceki gün sevgilisi Bryan Randall ile maskeleri Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne elleriyle teslim etti. Dünyaca ünlü aktris Sandra Bullock, Los Angeles'taki sağlık çalışanları için 6 bin adet N95 maske bağışında bulundu. 55 yaşındaki yıldız, önceki gün sevgilisi Bryan Randall ile maskeleri Los Angeles Çocuk Hastanesi'ne elleriyle teslim etti.
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