Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da yaşayan e merak sardı

    Sosyetik eşi 'la 'da yaşayan , oyunculuk kariyerini arka plana itti. Ateş, ABD'deki günlerini ise yaparak geçirmeye başladı.

    Okyanus ilhamı

    Sosyetik eşi Buğra Toplusoy'la 'da yaşayan Ceyda Ateş, oyunculuk kariyerini arka plana itti. Ateş, ABD'deki günlerini ise yaparak geçirmeye başladı.

    Hobisini ticarete taşıyan Ceyda Ateş, 'Jada' isimli bir marka yarattı. Güzel oyuncu, okyanustan ilham alarak yaptığı deniz temalı obje ve tablolarını satışa sundu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Florida'da yaşayan Ceyda Ateş resime merak sardı
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri