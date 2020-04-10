Sosyetik eşi Buğra Toplusoy'la Florida'da yaşayan Ceyda Ateş, oyunculuk kariyerini arka plana itti. Ateş, ABD'deki günlerini ise resim yaparak geçirmeye başladı.

Hobisini ticarete taşıyan Ceyda Ateş, 'Jada' isimli bir marka yarattı. Güzel oyuncu, okyanustan ilham alarak yaptığı deniz temalı obje ve tablolarını satışa sundu.