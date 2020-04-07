Dünyayı kuşatan Coronavirüs, ünlüleri de korkuttu. Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de maske takma zorunluluğu gelince, dünyaca ünlü yıldızlar önlemlerini aldı.
Önceki gün Usher'den Margot Robbie'ye kadar birçok yıldız isim, Los Angeles sokaklarında maskeleriyle objektiflere takıldı.
Dünyaca ünlü aktris Margot Robbie, maskesiyle Los Angeles'taki bir markette alışverişte…
Güzel oyuncu Olivia Wilde, önceki gün Los Angeles'ta benzin istasyonunda maskesiyle görüntülendi.
Sevgilisiyle Miami'de olan Miss Turkey 2018 Sevval Şahin de alışverişe maskesiyle çıktı.
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