Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, gardrobunun kapılarını moda yazarı Pelin Kaya için açtı. Kıyafetlerinin bir kısmını baba evinde bıraktığını söyleyen yengenin özellikle çanta koleksiyonu dikkat çekti.



Güzel yengenin dolabı, ayakkabı mağazasını aratmıyor.

İkinci bebeğine hamile olan Turan'ın dolabındaki toplam değerleri 500 bin lirayı bulan Hermes çantalar ve Prada ayakkabılar gözden kaçmadı. Güzel yenge, Arda Turan'ın da spor ayakkabı ve saate çok meraklı olduğunu söyledi.