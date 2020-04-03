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    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
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    Turan’ın dolabından servet çıktı!

    Ünlü futbolcu 'ın eşi Turan, gardrobunun kapılarını moda yazarı Pelin Kaya için açtı. Aslıhan ’ın dolabından servet çıktı. Güzel yenge, özellikle Hermes marka çanta ve Prada marka ayakkabılara çok düşkün…

    Lükscan

    Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, gardrobunun kapılarını moda yazarı Pelin Kaya için açtı. Kıyafetlerinin bir kısmını baba evinde bıraktığını söyleyen yengenin özellikle çanta koleksiyonu dikkat çekti.


    Güzel yengenin dolabı, ayakkabı mağazasını aratmıyor.

    İkinci bebeğine hamile olan Turan'ın dolabındaki toplam değerleri 500 bin lirayı bulan Hermes çantalar ve Prada ayakkabılar gözden kaçmadı. Güzel yenge, 'ın da spor ayakkabı ve saate çok meraklı olduğunu söyledi.

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