İzmirli eşiyle birlikte Çeşme'de yaşayan Brezilyalı oyuncu Larissa Gacemer, sevimli dostlarımızı unutmadı. Güzel oyuncu, maskesi ve eldivenini takıp sokak hayvanlarına kilolarca mama dağıttı. İzmirli eşiyle birlikte Çeşme'de yaşayan Brezilyalı oyuncu Larissa Gacemer, sevimli dostlarımızı unutmadı. Güzel oyuncu, maskesi ve eldivenini takıp sokak hayvanlarına kilolarca mama dağıttı.
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