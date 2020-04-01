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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    sokak hayvanlarını unutmadı

    İzmirli eşiyle birlikte Çeşme'de yaşayan Brezilyalı oyuncu , sevimli dostlarımızı unutmadı. Güzel oyuncu, maskesi ve eldivenini takıp sokak hayvanlarına kilolarca mama dağıttı.

    Dostları unutmadı
    İzmirli eşiyle birlikte Çeşme'de yaşayan Brezilyalı oyuncu , sevimli dostlarımızı unutmadı. Güzel oyuncu, maskesi ve eldivenini takıp sokak hayvanlarına kilolarca mama dağıttı.

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