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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    Şipşak alışveriş

    Güzel oyuncu ve yönetmen sevgilisi , önceki akşam Cihangir'deki bir markette alışveriş yaptı. Önlem olarak eldiven takan çift, hızlıca alışveriş yapıp evlerine döndü.

    Şipşak alışveriş

    Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir'deki bir markette alışveriş yaptı. Önlem olarak eldiven takan çift, hızlıca alışveriş yapıp evlerine döndü.

    Doğan SAVAŞ

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