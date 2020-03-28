Şipşak alışveriş

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir'deki bir markette alışveriş yaptı. Önlem olarak eldiven takan çift, hızlıca alışveriş yapıp evlerine döndü.
Doğan SAVAŞ
Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü, önceki akşam Cihangir'deki bir markette alışveriş yaptı. Önlem olarak eldiven takan çift, hızlıca alışveriş yapıp evlerine döndü.
Doğan SAVAŞ
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