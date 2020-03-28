İvana Sert, evde olsa da şıklığından ödün vermiyor. "Karantina şıklığı" etiketiyle bu karesini Instagram'da paylaşan ikoncan, herkesi de benzer pozlar paylaşmaya davet etti.
ELİZ RAHATLIĞI SEÇTİ
Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ise İvana Sert'in aksine şıklığı değil rahatlığı seçti.
Sakuçoğlu, evinden eşofmanlarıyla böyle poz verdi.
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