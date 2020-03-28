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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    şıklığı Eliz rahatlığı seçti

    , evde olsa da şıklığından ödün vermiyor. “Karantina şıklığı” etiketiyle bu karesini Instagram’da paylaşan ikoncan, herkesi de benzer pozlar paylaşmaya davet etti.

    Her daim şık

    İvana Sert, evde olsa da şıklığından ödün vermiyor. "Karantina şıklığı" etiketiyle bu karesini Instagram'da paylaşan ikoncan, herkesi de benzer pozlar paylaşmaya davet etti.

    ELİZ RAHATLIĞI SEÇTİ
    Güzel stil danışmanı ise 'in aksine şıklığı değil rahatlığı seçti.

    Sakuçoğlu, evinden eşofmanlarıyla böyle poz verdi.

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