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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    Yardımın hakkını verdi

    'de yaşayan Türk , yardım sever yanını yine konuşturdu. Akdeniz, restoranın kapılarını evsizler için açıp onlara yüzlerce pizza dağıtıp yine alkış aldı.

    Yardımın hakkını verdi

    Abd'de yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yardım sever yanını yine konuşturdu. Akdeniz, restoranın kapılarını evsizler için açıp onlara yüzlerce dağıtıp yine alkış aldı.

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