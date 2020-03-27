Yardımın hakkını verdi

Abd'de yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yardım sever yanını yine konuşturdu. Akdeniz, restoranın kapılarını evsizler için açıp onlara yüzlerce pizza dağıtıp yine alkış aldı.
Abd'de yaşayan Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, yardım sever yanını yine konuşturdu. Akdeniz, restoranın kapılarını evsizler için açıp onlara yüzlerce pizza dağıtıp yine alkış aldı.
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