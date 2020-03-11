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    • Magazin
    • 11.03.2020 Gazete
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    Ünlülerden coronavirüse karşı ilginç önlem

    Onlarca ünlü, Coronavirüs salgını nedeniyle Zincirlikuyu’daki lüks mağazaya ‘Gece ve tek başıma alışveriş yapmak istiyorum’ talebinde bulundu. Yoğun istek yüzünden mağaza çalışanlarının sayısı artırıldı...

    Sosyetik önlem

    'de ortaya çıkıp yedi kıtaya da yayılan coronavirüs, tüm dünyada büyük panik yarattı. Doktorların "Kalabalık yerlerden uzak durun" uyarısına kulak veren magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri de alışveriş için VIP yönteme başvuruyor. İstanbul Zincirlikuyu'daki bir AVM'de bulunan lüks bir mağaza da 'Coronavirüs mesaisi' yapmaya başladı. Kalabalığın arasına girmek girmek istemeyen onlarca ünlü, AVM'nin kapanış saati olan 22.00'den sonra mağazada alışveriş yapmak için talepte bulundu. Aralarında Gülşen, Hande Acar ve Hadise gibi isimlerin müdavimi olduğu mağaza da, 'geç saatte alışveriş' talebini karşılamak için mağaza görevlisi ve çalışanların mesai saatini artırdı.


    Hadise


    Hande Acar


    Gülşen

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