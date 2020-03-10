Kendisi gibi oyuncu İlker Kaleli'den sonra gönlünü spor eğitmeni Umut Duygu'ya kaptıran Burçin Terzioğlu, "Aşk tesadüfleri sever" dedirtti.



Dün 40 yaşına basan güzel oyuncuya, dünya çapındaki sevenlerinden "İyi ki doğdun" mesajları yağdı.

Dün 40 yaşına basan Terzioğlu gibi aşkı Duygu da 36. yaşını kutladı. Tesadüf bununla kalmadı. Ünlü oyuncu ve Duygu'nun babası da 9 Mart doğumlu...



Duygu da Terzioğlu gibi yeni yaşını birlikte tatil yaptıkları Filipinler'de çekilmiş karesiyle kutladı.