Başta Gucci olmak üzere birçok dünyaca ünlü markanın defilelerinde boy gösteren Öykü Baştaş, bu kez de Cengiz Abazoğlu'na 'Evet' dedi. Dünyaca ünlü model, 26 Mart'ta adL+Cengiz Abazoğlu defilesinde podyuma çıkacak.
Başta Gucci olmak üzere birçok dünyaca ünlü markanın defilelerinde boy gösteren Öykü Baştaş, bu kez de Cengiz Abazoğlu'na 'Evet' dedi. Dünyaca ünlü model, 26 Mart'ta adL+Cengiz Abazoğlu defilesinde podyuma çıkacak.
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