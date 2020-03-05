Başta Gucci olmak üzere birçok dünyaca ünlü markanın defilelerinde boy gösteren Öykü Baştaş, bu kez de Cengiz Abazoğlu'na 'Evet' dedi. Dünyaca ünlü model, 26 Mart'ta adL+Cengiz Abazoğlu defilesinde podyuma çıkacak.