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    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
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    30 binlik değil!

    Önceki gün İstinyePark'ta gezen , müstakbel gelini 'ye 30 bin liralık saat aldığı haberleri sorulunca "Biraz daha az tutarda bir hediyeydi" dedi.

    30 binlik değil!
    Önceki gün İstinyePark'ta gezen Derya Tuna, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye 30 bin liralık saat aldığı haberleri sorulunca "Biraz daha az tutarda bir hediyeydi" dedi.

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