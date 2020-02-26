30 binlik değil!

Önceki gün İstinyePark'ta gezen Derya Tuna, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye 30 bin liralık saat aldığı haberleri sorulunca 'Biraz daha az tutarda bir hediyeydi' dedi. Önceki gün İstinyePark'ta gezen Derya Tuna, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'ye 30 bin liralık saat aldığı haberleri sorulunca 'Biraz daha az tutarda bir hediyeydi' dedi.
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