Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    gazladı! Üç poz karşılığında aldığı para dudak uçuklattı...

    , bir otomobil markasının yüzü oldu. Güzel oyuncu, üç poz karşılığında 300 bin lira kazandı... Otomobil markası, Serenay Sarıkaya'ya özel hayatında kullanması için de bir araç tahsis etti.

    Serenay gazladı!

    Serenay Sarıkaya, dizi ve filmlerin ardından ların da aranan yüzü haline geldi... Başarılı oyunculuğunun yanı sıra, duru güzelliğiyle de dikkat çeken Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda bir giyim ve şampuan markasının reklamında oynayarak cebini doldurmuştu. Genç oyuncu, şimdi de dünyaca ünlü otomobil firması Volvo'nun Türkiye'deki yüzü oldu.

    ARABA PARASI KAZANDI!
    Sarıkaya, reklam anlaşması kapsamında geçtiğimiz gün Volvo'nun 2020 model bir aracının içinde ve dışında pozlar verdi. Oyuncu, daha sonra da bu kareleri 9.2 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı. 'nın üç pozdan oluşan paylaşım karşılığında 300 bin lira kazandığı öne sürüldü...

    28 yaşındaki oyuncunun doğal hali ve sportif tarzı çok beğenildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Serenay Sarıkaya gazladı! Üç poz karşılığında aldığı para dudak uçuklattı...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri