Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve kızından gülümseten kare

    ve kızından gülümseten kare... oyuncu, dün dünya tatlısı yavrusu Ses ile 'daki güzel havanın tadını çıkarttı. Selfie çeken baba-kız herkese iyi lar diledi... Bu poza "Pazar şekeri" yorumu yapıldı.

    Pazar şekeri

    Ümit Erdim ve kızından gülümseten kare... oyuncu, dün dünya tatlısı yavrusu Ses ile İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkarttı. Selfie çeken baba-kız herkese iyi lar diledi... Bu poza "Pazar şekeri" yorumu yapıldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Ümit Erdim ve kızından gülümseten kare
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri