Ümit Erdim ve kızından gülümseten kare... Sempatik oyuncu, dün dünya tatlısı yavrusu Ses ile İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkarttı. Selfie çeken baba-kız herkese iyi pazarlar diledi... Bu poza "Pazar şekeri" yorumu yapıldı.