Ümit Erdim ve kızından gülümseten kare... Sempatik oyuncu, dün dünya tatlısı yavrusu Ses ile İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkarttı. Selfie çeken baba-kız herkese iyi pazarlar diledi... Bu poza "Pazar şekeri" yorumu yapıldı.
Ümit Erdim ve kızından gülümseten kare... Sempatik oyuncu, dün dünya tatlısı yavrusu Ses ile İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkarttı. Selfie çeken baba-kız herkese iyi pazarlar diledi... Bu poza "Pazar şekeri" yorumu yapıldı.
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