Son birkaç haftadır aşklarını gizlemeyen İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sponza, gazetecilere İbo'nun omzuna yaslanıp poz verdi. Son birkaç haftadır aşklarını gizlemeyen İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sponza, gazetecilere İbo'nun omzuna yaslanıp poz verdi.
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