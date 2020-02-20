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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    ile 'dan mutluluk pozu

    Son birkaç haftadır aşklarını gizlemeyen ile , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sponza, gazetecilere İbo'nun omzuna yaslanıp poz verdi.

    İbrahim mutluay
    Son birkaç haftadır aşklarını gizlemeyen İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Sponza, gazetecilere İbo'nun omzuna yaslanıp poz verdi.

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