Polat Yağcı yönetimindeki Poll Production, 3 milyon abone sayısı ile YouTube'da bağımsız müzik kanalları arasında zirveye yerleşti.

2011 yılında açılan ve bünyesinde 2345 audio ve video klip bulunduran Poll Production'ın YouTube kanalındaki içerikler, toplamda 4 milyar 340 milyon 451 bin 583 kez izlendi. Poll Production, Hande Yener ve Murat Dalkılıç gibi çok sayıda isimle çalışıyor...





Hande Yener