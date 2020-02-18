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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    'dan ’da 4 milyarlık başarı

    yönetimindeki , ’da 3 milyon abone sayısına ulaştı. İçeriklerin izlenme sayısı ise 4 milyar 340 milyon 451 bin 583’ü buldu.

    4 milyarlık başarı

    Polat Yağcı yönetimindeki Poll Production, 3 milyon abone sayısı ile 'da bağımsız müzik kanalları arasında zirveye yerleşti.

    2011 yılında açılan ve bünyesinde 2345 audio ve video klip bulunduran Poll Production'ın YouTube kanalındaki içerikler, toplamda 4 milyar 340 milyon 451 bin 583 kez izlendi. Poll Production, Hande Yener ve Murat Dalkılıç gibi çok sayıda isimle çalışıyor...



    Hande Yener

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