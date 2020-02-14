Geçtiğimiz gün 74. yaş gününü kutlayan Ajda Pekkan'ın yaşlanmaya hiç niyeti yok... Türkiye'nin Benjamin Button'ı olarak gösterilen Süperstar, kendisine yeni yaş hediyesi verdi.



61 yaşındaki Madonna da Portekiz'deki detoks merkezinin müdavimleri arasında...

Ajda Pekkan, 61 yaşındaki Madonna'nın da müdavimi olduğu Portekiz'deki bir detoks merkezine rezervasyon yaptırdı.

Burada altı gün kalacak olan dev sanatçı, cilt bakımından detoksa kadar yaptıracağı birçok işlemle gençliğine gençlik katacak.

Portekiz'e uzun süredir aşk yaşadığı kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile gideceği konuşulan Ajda Pekkan, genç kalmak uğruna da kesenin ağzını açacak. Süperstar, altı günlük detoks kampı için 6 bin euro yani yaklaşık 40 bin TL ödeyecek.

ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

Bu arada 74 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Süperstar'ın hiç yaşlanmaması da yine esprilere konu oldu. İşte sosyal medyada yazılan bazı esprili mesajlar: "1984 yılbaşı programında Zeki Müren'le Ajda Pekkan'ı izledim. Süperstar, o zaman daha yaşlıymış", "Ajda Pekkan sanki 1990'da düğmeye basmış da yılları durdurmuş gibi".

YILLAR ONA VIZ GELIYOR

11 Cumhurbaşkanı, 35 Başbakan görmüş ama hep aynı olmayı beceren Süperstar, iyi ki doğmuş.

45 yıldır aynı yaşta görünmeyi başaran Pekkan, 74 yaşına basmış.

Ajda Pekkan'ın yeni yaşını kutlayacağım ama kendisi hiç yaşlanmıyor ki!