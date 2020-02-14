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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    74 yaşına basan kendisini ödüllendirdi! Portekiz’de detoks kampına girecek...

    12 Şubat’ta 74 yaşına basan , kendisini ödüllendirdi. ’nin ’ı unvanını korumak için Portekiz’deki bir sağlık merkezine gidecek. Süperstar, 6 günlük detoks kampına 6 bin euro ödeyecek.

    Yaşlanmaya niyeti yok!

    Geçtiğimiz gün 74. yaş gününü kutlayan Ajda Pekkan'ın yaşlanmaya hiç niyeti yok... Türkiye'nin Benjamin Button'ı olarak gösterilen Süperstar, kendisine yeni yaş hediyesi verdi.


    61 yaşındaki Madonna da Portekiz'deki detoks merkezinin müdavimleri arasında...

    Ajda Pekkan, 61 yaşındaki Madonna'nın da müdavimi olduğu Portekiz'deki bir detoks merkezine rezervasyon yaptırdı.

    Burada altı gün kalacak olan dev sanatçı, cilt bakımından detoksa kadar yaptıracağı birçok işlemle gençliğine gençlik katacak.

    Portekiz'e uzun süredir aşk yaşadığı kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile gideceği konuşulan , genç kalmak uğruna da kesenin ağzını açacak. Süperstar, altı günlük detoks kampı için 6 bin euro yani yaklaşık 40 bin TL ödeyecek.

    ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU
    Bu arada 74 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Süperstar'ın hiç yaşlanmaması da yine esprilere konu oldu. İşte sosyal medyada yazılan bazı esprili mesajlar: "1984 yılbaşı programında Zeki Müren'le Ajda Pekkan'ı izledim. Süperstar, o zaman daha yaşlıymış", "Ajda Pekkan sanki 1990'da düğmeye basmış da yılları durdurmuş gibi".

    YILLAR ONA VIZ GELIYOR
    11 Cumhurbaşkanı, 35 Başbakan görmüş ama hep aynı olmayı beceren Süperstar, iyi ki doğmuş.
    45 yıldır aynı yaşta görünmeyi başaran Pekkan, 74 yaşına basmış.
    Ajda Pekkan'ın yeni yaşını kutlayacağım ama kendisi hiç yaşlanmıyor ki!

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