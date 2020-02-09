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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    ile larını yeniledi! Fiyatı dudak uçuklattı

    Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden ile , larını yeniledi. Yeni aldıkları motorlu karavanlarını ev konforuyla dizayn ettiren ünlü çift, 150 bin liralık aracın iç dizaynı için de 300 bin lira harcadı.

    Yürüyen eve 450 bin lira

    Lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden ile , larını yeniledi.

    GÖNÜLLERİNCE TATİL...
    Gözde     çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan doğal yatırım... Birçok ünlünün aksine lüks otellerde tatil yapmaktan kaçınan ve bunun yerine kamp kuran ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda karavan sahibi olmuştu. Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin birçok yerini çekme karavanlarıyla dolaşan Doğulu çifti, daha konforlu ve rahat bir tatil için kesenin ağzını açtı.

    İÇERİSİNDE YOK YOK...
    Uzun     süredir motokaravan isteyen Kadir Doğulu, hayalindeki aracı bir süre önce buldu. Motorlu karavanı için 150 bin TL ödeyen ünlü oyuncu, aracın iç dizaynı için de çok özel parçalar topladı. Konuşulanlara göre Doğulu, içerisinde mutfaktan banyoya kadar her detayın bulunduğu karavanın iç dizaynı için de 50 bin dolar yani 300 bin TL harcadı.

    DOĞALLIKTAN YANALAR
    Ünlü çift, lüks otellerde tatil yapmak yerine 'nin eşsiz güzelliklerinin tadını çıkarmak için genellikle kamp kuruyor...

    AYDIN HAMZA

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