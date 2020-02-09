Son dönemin en popüler isimlerinden Dilan Çiçek Deniz'den sosyal mesaj geldi. 24 yaşındaki oyuncu, üzerinde İngilizce olarak "Sosyal medya, akıl sağlığınıza zarar verebilir" yazılı cep telefonu kılıfını paylaştı. Çiçek'in bu mesajını, Instagram aracılığıyla vermesi ise güldürdü...
24 yaşındaki güzel oyuncu, cep telefonu kılıfıyla sosyal medyayı daha az kullanacağını ima etti.
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in de telefon kılıfında sosyal medyaya karşı uyarı mesajı bulunuyor...
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