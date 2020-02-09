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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    'den sosyal mesaj: akıl sağlığınıza zarar verebilir

    Son dönemin en popüler isimlerinden 'den sosyal mesaj geldi. 24 yaşındaki oyuncu, üzerinde İngilizce olarak ", akıl sağlığınıza zarar verebilir" yazılı cep telefonu kılıfını paylaştı.

    Sosyal mesaj

    Son dönemin en popüler isimlerinden Dilan Çiçek Deniz'den sosyal mesaj geldi. 24 yaşındaki oyuncu, üzerinde İngilizce olarak "Sosyal medya, akıl sağlığınıza zarar verebilir" yazılı cep telefonu kılıfını paylaştı. Çiçek'in bu mesajını, Instagram aracılığıyla vermesi ise güldürdü...


    24 yaşındaki güzel oyuncu, cep telefonu kılıfıyla yı daha az kullanacağını ima etti.


    Dünyaca ünlü model 'in de telefon kılıfında sosyal medyaya karşı uyarı mesajı bulunuyor...

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