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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Yazarımız yeni yaşını dotlarıyla kutladı

    Yazarımız ve ünlü iletişim danışmanı , önceki The Galata Hotel'de 40. doğum gününü kutladı. Aras'ın yaş gününde , , Berkay, gibi dostları vardı.

    40 kere maşallah

    Yazarımız ve ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, önceki The Galata Hotel'de 40. doğum gününü kutladı.

    Aras'ın yaş gününde İrem Derici, Simge Sağın, Berkay, Deniz Seki gibi dostları vardı.

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