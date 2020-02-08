Yazarımız ve ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, önceki The Galata Hotel'de 40. doğum gününü kutladı.
Aras'ın yaş gününde İrem Derici, Simge Sağın, Berkay, Deniz Seki gibi dostları vardı.
Yazarımız ve ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, önceki The Galata Hotel'de 40. doğum gününü kutladı.
Aras'ın yaş gününde İrem Derici, Simge Sağın, Berkay, Deniz Seki gibi dostları vardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.